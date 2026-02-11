Newsletter

No alle ingiustizie, sì al referendum

Di Esserci
11 Febbraio 2026
Oltre 32 mila detenzioni illegittime dal 1992: ecco un altro motivo per cui la riforma della magistratura va confermata
Le mani di un uomo in detenzione tra le sbarre di una cella di carcere
Foto Depositphotos

Secondo quanto riportato da errorigiudiziari.com, nei primi dieci mesi del 2025 i casi di ingiusta detenzione sono stati 535. Dal 1992 al 31 ottobre 2025, i casi registrati sono 32.262.

Dietro questi numeri non ci sono statistiche astratte, ma storie di uomini e donne che la stampa ha raccontato in anticipo come colpevoli, con conseguenze talvolta drammatiche.

È dunque necessario sostenere il delicato compito di chi amministra la giustizia, facendo in modo che anche l’azione dei magistrati sia valutata e verificata. Perché un supposto massimo rigore formale non si trasformi in profonda ingiustizia: summum ius, summa iniuria.

Anche per questo è opportuno votare SÌ al prossimo referendum.

