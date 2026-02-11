Esserci
No alle ingiustizie, sì al referendum
Oltre 32 mila detenzioni illegittime dal 1992: ecco un altro motivo per cui la riforma della magistratura va confermata
Secondo quanto riportato da errorigiudiziari.com, nei primi dieci mesi del 2025 i casi di ingiusta detenzione sono stati 535. Dal 1992 al 31 ottobre 2025, i casi registrati sono 32.262.
Dietro questi numeri non ci sono statistiche astratte, ma storie di uomini e donne che la stampa ha raccontato in anticipo come colpevoli, con conseguenze talvolta drammatiche.
È dunque necessario sostenere il delicato compito di chi amministra la giustizia, facendo in modo che anche l’azione dei magistrati sia valutata e verificata. Perché un supposto massimo rigore formale non si trasformi in profonda ingiustizia: summum ius, summa iniuria.
Anche per questo è opportuno votare SÌ al prossimo referendum.
