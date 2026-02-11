No alle ingiustizie, sì al referendum

Secondo quanto riportato da errorigiudiziari.com, nei primi dieci mesi del 2025 i casi di ingiusta detenzione sono stati 535. Dal 1992 al 31 ottobre 2025, i casi registrati sono 32.262.

Dietro questi numeri non ci sono statistiche astratte, ma storie di uomini e donne che la stampa ha raccontato in anticipo come colpevoli, con conseguenze talvolta drammatiche.

È dunque necessario sostenere il delicato compito di chi amministra la giustizia, facendo in modo che anche l’azione dei magistrati sia valutata e verificata. Perché un supposto massimo rigore formale non si trasformi in profonda ingiustizia: summum ius, summa iniuria.

Anche per questo è opportuno votare SÌ al prossimo referendum.