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La preghiera del mattino

Nicole Minetti nel paese delle notizie «a prescindere dalle verifiche»

Di Pietro Piccinini
08 Maggio 2026
Una nazione appesa da giorni a una (zoppicante) inchiesta del “Fatto” contro la grazia all’ex consigliera lombarda. A questo servono i giornali? Rassegna ragionata dal web
Nicole Minetti durante una sfilata nel 2013 (foto Ansa)
Nicole Minetti durante una sfilata nel 2013 (foto Ansa)

Scrive il Corriere della Sera:

«Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell’istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in procura generale a Milano, attraverso l’Interpol, elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo, dopo quello positivo nel procedimento sull’atto di clemenza concesso a febbraio. […] Se fosse venuto a galla subito un dato che poteva portare a ribaltare il parere, la procura generale, diretta da Francesca Nanni e col sostituto pg Gaetano Brusa, lo avrebbe immediatamente trasmesso al ministero della Giustizia. Allo stato, dalle prime risposte avute questo non è avvenuto, ma viene ribadito che gli accertamenti non sono conclusi».

Nota Il Tempo:

«La concessione della grazia a Nicole Minetti tiene banco sui nostri media: da quando, lo scorso 11 aprile, è stata diffusa la notizia, il nome dell’ex consigliera regionale ha infatti ottenuto sulle radio e le tv i...

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