Nicole Minetti nel paese delle notizie «a prescindere dalle verifiche»

Scrive il Corriere della Sera:

«Dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell’istruttoria supplementare sul caso della grazia a Nicole Minetti non sono arrivati, al momento, in procura generale a Milano, attraverso l’Interpol, elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo, dopo quello positivo nel procedimento sull’atto di clemenza concesso a febbraio. […] Se fosse venuto a galla subito un dato che poteva portare a ribaltare il parere, la procura generale, diretta da Francesca Nanni e col sostituto pg Gaetano Brusa, lo avrebbe immediatamente trasmesso al ministero della Giustizia. Allo stato, dalle prime risposte avute questo non è avvenuto, ma viene ribadito che gli accertamenti non sono conclusi».

Nota Il Tempo:

«La concessione della grazia a Nicole Minetti tiene banco sui nostri media: da quando, lo scorso 11 aprile, è stata diffusa la notizia, il nome dell’ex consigliera regionale ha infatti ottenuto sulle radio e le tv i...