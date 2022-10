Il giornalista Carlos Chamorro, 66 anni, appartiene a una famiglia con una lunga tradizione nel giornalismo e nella politica nicaraguensi. Figlio dell’ex presidente Violeta Chamorro e di Pedro Joaquín Chamorro, ex editore del quotidiano La Prensa, assassinato nel 1978 durante la dittatura di Anastasio Somoza, ha fondato il sito web Confidencial che dirige dal suo esilio in Costa Rica dal giugno 2021. Tempi lo ha intervistato.

Come si è arrivati a questo punto?

Da quando è tornato al potere nel 2007, Ortega ha iniziato un processo di concentrazione del potere attraverso brogli elettorali. Inizialmente era una dittatura istituzionale che aveva un accordo con il grande capitale che ha dato al paese stabilità economica a scapito della democrazia. Quel sistema è crollato nel 2018, con la ribellione di aprile che chiedeva di negoziare una riforma per andare a elezioni anticipate: ci fu una repressione brutale, perché questa dittatura non è mai stata concepita per tollerare l’opposi...