Pare giunto il momento di rovesciare su Israele il famoso detto di Abba Eban, ministro degli Esteri israeliano degli anni Sessanta-Settanta noto come insuperabile poliglotta e grande retore. Uscendo dall’inconcludente conferenza di Ginevra per la pace in Medio Oriente del 1973, il ministro ed esponente laburista pronunciò la famosa frase: «Gli arabi non perdono mai l’occasione di perdere un’occasione», più tardi ristretta ai soli palestinesi, qualificati come coloro che non perdono mai l’occasione di perdere un’occasione per concludere un accordo vantaggioso con le controparti a causa del loro massimalismo.

Il rifiuto del governo Netanyahu di intraprendere con decisione la strada dei due Stati, israeliano e palestinese, una volta conclusa l’operazione militare a Gaza, nonostante questa sia la linea dell’alleato americano, dei paesi arabi, dell’Unione Europea e della Santa Sede, fa venire in mente la frase di Abba Eban, ma stavolta applicata a Israele. Perché mai il quadro politico r...