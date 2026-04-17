L’enorme sfida di rendere la Nato più “europea”

Bojan Pancevski e Daniel Michaels scrivono sul Wall Street Journal:

«Un piano di riserva per garantire che l'Europa possa difendersi utilizzando le strutture militari esistenti della Nato in caso di ritiro degli Stati Uniti sta guadagnando terreno dopo aver ottenuto l'appoggio della Germania, da tempo contraria a un approccio unilaterale. I funzionari che lavorano a questo piano, che alcuni definiscono "NATO europea", mirano a coinvolgere un maggior numero di europei nei ruoli di comando e controllo dell'alleanza e a integrare le risorse militari statunitensi con le proprie. Il piano, che sta procedendo informalmente attraverso discussioni a margine e cene all'interno e intorno alla Nato, non intende competere con l'attuale alleanza, hanno affermato i partecipanti. I funzionari europei puntano a preservare la deterrenza nei confronti della Russia, la continuità operativa e la credibilità nucleare anche se Washington dovesse ritirare le proprie forze dall'Europa o rifiutarsi di interve...