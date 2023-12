È nato un bambino ed è stato definito il miracolo di Natale. Bello e in salute, Henry ha pianto forte venendo al mondo. Ignorava di essere entrato già nella storia, hanno aggiunto i giornalisti raccontando il suo primato. «Vedere questa svolta medica creare una nuova vita è davvero straordinario», ha dichiarato la sua mamma Kirsty Bryant che è rimasta incinta dopo un trapianto di utero. È il primo caso in Australia. La donatrice di utero è la nonna del piccolo Henry, si chiama Michelle e ha 53 anni. «Questo darà alle donne un’altra opportunità di scelta», hanno commentato i medici del team australiano che sta portando avanti il trial per il trapianto di utero di cui mamma Kirsty e il piccolo Henry sono i primi casi di successo.

È sempre difficile mettere a fuoco il vero soggetto quando in primo piano c’è una mamma che stringe tra le braccia suo figlio. Una mamma – va aggiunto – segnata da un trauma all’indomani del primo parto, quando si rese necessario l’asporto dell’uter...