La verità ad ogni costo. La mostra su Grossman al Meeting

Vasilij Grossman non è più uno sconosciuto. Il successo editoriale degli ultimi venti anni ha permesso che sia ormai annoverato tra i grandi autori russi del Novecento. La mostra del Meeting 2025, a distanza di 20 anni da quella originaria e dalla nascita del centro studi torinese che è stato al centro dell’intero movimento di riscoperta, riassume sinteticamente gli studi sul percorso letterario e filosofico dell’autore che sono stati fatti in tutti questi anni.

La mostra presenta circa 60 fotografie inedite dell’autore russo, date dalla famiglia, brani di lettere mai pubblicate in italiano e un cortometraggio originale tratto da una scena di caduta e redenzione di Vita e destino, realizzato dal regista Nicola Abbatangelo e interpretato da Alessandro Preziosi. E, poi, un percorso di testi che illustrano la parabola letteraria e filosofica, cioè umana, dell’autore russo. In questa parabola, ciascuno riconoscerà qualcuno dei motivi per cui ama Grossman. Le ragioni del leggerlo, infatti,...