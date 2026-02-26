Le mosse di Turchia e Israele sullo scacchiere del Medio oriente

Su Euractiv Sarantis Michalopoulos scrive:

L’accordo è stato raggiunto durante un incontro ad Atene tra il ministro della Difesa israeliano Israel Katz e il suo omologo greco Nikos Dendias. I colloqui arrivano mentre Israele, Grecia e Cipro hanno rilanciato le discussioni trilaterali in un contesto di crescenti tensioni regionali con la vicina Turchia. Il momento dell’intesa coincide anche con la ripresa del dialogo politico tra Atene e Ankara, volto a concentrarsi su questioni di minore intensità mentre le dispute marittime restano irrisolte.

Atene, Gerusalemme, l’isola di Venere: e poi dicono che la storia non conta. *** Su Memo Middle East Monitor Jasim al-Azzwi scrive:

The threat, as Israeli strategists see it, is not Turkey itself but Turkey and Qatar. The latter pair are accused of “nourishing the Islamic Brotherhood monster,” spreading an ideological threat similar to Iran’s support for Shi’a fundamentalists. Their influence is spreading in Syria and Gaza, and there are eve...