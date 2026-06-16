Vannacci sì, Vannacci no

Vannacci sì o no? Il tema domina le prime pagine dei quotidiani italiani. Qualunque sia il giudizio sulle sue idee (come noto, Tempi ha molte riserve), va dato atto al generale di avere conquistato il centro della scena. Roberto Vannacci ha fondato un partito (Futuro nazionale), sa come far parlare di sé, ha il vento in poppa. Secondo alcuni sondaggi, i suoi consensi crescono di settimana in settimana. Per questa ragione, la sinistra ha buon gioco a demonizzarlo, facendo, in sostanza, il suo gioco. Per la stessa ragione, ma di segno opposto, il centrodestra lo teme. Quindi la domanda è: Vannacci va tenuto dentro o fuori il perimetro della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni politiche del 2027? Vediamo cosa scrivono i giornali. *** Scrive Annalisa Terranova su Libero:

«Cari seguaci del “generalissimo”, qua non vi si vuole male, non è bene demonizzarvi, non è bene neanche esaltarvi, ma soprattutto non è bene, da parte vostra, furbescamente fare finta che Futuro nazionale ...