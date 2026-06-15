Il bluff del capitalismo etico: gli sponsor abbandonano il Pride

Scrive npr.org: «Le celebrazioni del Pride in tutto il paese continuano a perdere importanti sponsorizzazioni, poiché le aziende, una fonte chiave di finanziamento, riducono il loro sostegno alle cause della diversità e agli eventi LGBTQ+. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, le sponsorizzazioni aziendali delle celebrazioni in diverse città, tra cui New York, Salt Lake City, Louisville, St. Louis, Orlando e Pittsburgh, sono diminuite rispetto agli anni precedenti. Jordan Braxton, co-presidente della United States Association of Prides, che sostiene le celebrazioni del Pride in tutto il paese, ha affermato che, mentre alcuni Pride più piccoli hanno visto un aumento delle sponsorizzazioni, la maggior parte ha registrato una riduzione. Ha affermato che lo smantellamento delle iniziative in materia di diversità, equità e inclusione da parte dell'amministrazione Trump ha dissuaso le aziende dal sponsorizzare le celebrazioni del Pride. "Credo che sia per questo che alc...