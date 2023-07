L’America per Giorgia Meloni è la chiusura ideale di un processo di legittimazione internazionale che è durato quasi un anno. L’incontro con Joe Biden arriva dopo un primo viaggio a Bruxelles, una legge di bilancio prudente, una trattativa pacata con la Commissione sul Pnrr, le iniziativa in Nord Africa per la gestione dei migranti e degli investimenti nell’area, un viaggio a Kiev, un piano europeo per i migranti con l’Italia al centro della negoziazione. Il tassello finale è il riconoscimento come leader occidentale pienamente integrata da parte del Presidente democratico. Ogni accusa di fascismo, estremismo, allarmismo prodotto dalla bolla mediatica e politica cade di fronte alle esigenze della Ragion di Stato e nello studio ovale non si parlerà di diritti civili e negazionismo climatico in Italia. Un impero bada ai fondamentali dei propri Stati-seguaci.

I tre temi al centro dell'incontro Meloni-Biden

Al centro della discussione alla Casa Bianca tre temi: Ucraina, Cina e ...