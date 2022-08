Con un discorso asciutto e non rancoroso Mario Draghi ha conquistato la platea del Meeting di Rimini, tornando a parlare da questo palco agli italiani. Nel 2020, come lui stesso ha ricordato, si era in una situazione complicata, in preda a una pandemia che non si sapeva bene come affrontare (diciamola meglio: che il governo giallorosso non sapeva come affrontare), e oggi - che pure molto è stato risolto - ancora ci troviamo in emergenza a causa della guerra in Ucraina.

“Voi siete la speranza”

Draghi ha elencato obiettivi e risultati del suo governo, rimarcando a più riprese i meriti degli italiani, con lo stile che è proprio dell’uomo, senza enfasi ma con parole chiare.

Unico momento d’emozione è stato all’inizio quando, dopo il lungo applauso del popolo del Meeting, il presidente del Consiglio ha voluto rivolgersi direttamente alla platea con le uniche parole fuori programma: “Grazie per la vostra accoglienza. Grazie per il calore di questo applauso. Mi chiedo se vado oltre l...