Siamo liberi di non votare ai referendum su lavoro e cittadinanza

Gli amici di Compagnia delle Opere e di Politicall hanno già detto tutto a proposito dei cinque referendum (quattro riguardanti alcune norme sul lavoro e un quinto sull'ottenimento della cittadinanza) dell'8 e 9 giugno. A loro rimandiamo per gli approfondimenti perché ogni quesito è ben illustrato e spiegato. Altro strumento utile per chi voglia saperne di più è stato reso pubblico dalla Cisl "Il lavoro non si difende guardando al passato. I referendum non sono la scelta giusta").

Sono tre strumenti utili che rispecchiano posizioni ragionevoli e documentate, non soggette ai ricatti usati dalla sinistra in questi giorni. Ognuno dei quesiti è affrontato nel dettaglio, spiegando perché le soluzioni proposte sono «parziali, rischiose e addirittura dannose» e perché «lo strumento referendario risulta essere del tutto inadeguato» a mettere mano a «materie tanto complesse». Sono presenti anche proposte alternative, più meditate ed efficaci, come ad esempio il "Manifesto del buon lavoro" promo...