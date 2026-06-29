«Noi medici diciamo no alla legge sul suicidio assistito. Qualunque legge»

Pubblichiamo di seguito la lettera aperta sottoscritta da oltre 270 medici di varie Regioni italiane «come contributo al dibattito attualmente in corso relativo alla pratica del suicidio assistito».

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Siamo un gruppo di medici di varie specializzazioni; scriviamo in riferimento alle dichiarazioni dei medici del Veneto, nelle figure dei presidenti degli Ordini, in materia di fine vita ed in particolare a riguardo della legge sul suicidio assistito in discussione nelle aule parlamentari. Tali dichiarazioni, che fanno eco a quelle del presidente dell’Ordine dei medici di Parma del novembre u.s., ricordano a tutti la natura della professione medica, in un contesto di sostanziale silenzio (o accondiscendenza?) da parte della classe medica stessa. In particolare, condividiamo il principio secondo cui l’attività medica è ontologicamente in opposizione al suicidio: si studia anni per cercare di curare al meglio il paziente, non per eliminarlo. Pertanto, il suicidio medicalmente assistito è deontologicamente non accettabile.



Sosteniamo anche l’affermazione secondo cui una legge sul suicidio assistito non è, ad oggi, necessaria in Italia. Qualunque testo di legge, anche il più garantista, introdurrebbe, nei fatti, il suicidio come diritto, secondo l’illusione che la soluzione dei problemi della vita possa essere la fine della vita stessa, aprendo ad un piano inclinato che porta al suicidio persone malate di depressione o solo perché anziane, come già accade in altri paesi dove queste leggi sono approvate da anni e da cui occorre imparare.



Vogliamo, inoltre, sottolineare i seguenti aspetti:

La possibilità da parte del paziente di rifiutare le cure è già chiaramente garantita dall’attuale ordinamento; ogni persona, infatti, oggi ha il diritto di non acconsentire a terapie che ritiene eccessivamente gravose, pur proposte dal medico in “scienza e coscienza” e secondo criteri di appropriatezza clinica. Questo diritto si deve accompagnare alla certezza di non essere abbandonati , attraverso un adeguato accesso alle cure palliative che hanno lo scopo di prendersi in carico e accompagnare il paziente e la sua famiglia per tutto l’iter di malattia cronica non guaribile, fino alla fine.

, attraverso un adeguato accesso alle cure palliative che hanno lo scopo di prendersi in carico e accompagnare il paziente e la sua famiglia per tutto l’iter di malattia cronica non guaribile, fino alla fine. Le successive sentenze della Consulta dal 2019 in poi hanno introdotto una sorta di diritto al suicidio assistito “gratuito”. Infatti, tramite una assai discutibile se non indebita invasione di campo nei confronti del potere legislativo, mediante un’interpretazione di parte dei diritti costituzionali non solo si è arrivati a forzare il Parlamento a legiferare in materia di suicidio assistito, ma anche a deciderne le condizioni di attuazione: esiste forse un diritto a disporre della propria vita obbligando la società a farsi carico di terminarla?

Desideriamo, pertanto, richiamare le radici della professione medica, il cui obiettivo è il perseguire il bene dei pazienti in scienza e coscienza, con lo scopo di guarire quando possibile o di curare ed accompagnare il malato inguaribile rispettando la sua dignità. Come diceva Cicely Saunders, fondatrice degli Hospice e contraria a forme di eutanasia: «Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino all’ultimo momento della vita. Faremo tutto ciò che è in nostro potere non solo per aiutarti a morire in pace, ma anche per farti vivere fino al momento della tua morte».

Noi andiamo a lavorare tutti i giorni desiderando guardare i nostri malati in questo modo, in tutte le fasi della loro malattia.

Da ultimo, desideriamo anche richiamare la società a ripensare il suo ruolo in questo delicato momento storico, perché è attraverso forme di carità e solidarietà civile che offrono una prossimità umana al bisogno del malato e della sua famiglia, che un popolo cresce e si educa alla speranza.

Qualunque altro cittadino che, condividendo i contenuti della lettera, volesse esprimere il proprio sostegno, può farlo gratuitamente all’indirizzo www.change.org/suicidiononcura.



Andrea Coppadoro Anestesia e Rianimazione

Margherita Scanziani Anestesia e Rianimazione

Antonio Rovere Radiologia

Di seguito l’elenco dei medici firmatari:

Angela Abbatangelo Medicina Generale Lombardia

Felice Achilli Cardiologia Lombardia

Daniela Agape Gastroenterologia , ex MMG Lombardia

Fabio Agostoni Igiene e medicina preventiva Lombardia

Ornella Agostoni Cardiologia Lombardia

Alberto Alberzoni Cardiologia Lombardia

Chiara Alberzoni Radiologia Lombardia

Gabriele Aletti Anestesia e rianimazione Lombardia

Giovanni Aletti Ginecologia e ostetricia Lombardia

Pietro Amigoni Cardiochirurgia Lombardia

Matteo Anghileri Ortopedia Lombardia

Laura Angioni Medicina Generale e Cardiologia Lombardia

Anna Elisabetta Arosio Pediatria Lombardia

Paolo Arosio Pediatria Lombardia

Paolo Azzone Psichiatria Lombardia

Ettore Barba Gastroenterologia Lombardia

Andrea Barberis Chirurgia Generale Liguria

Giacomo Bellani Anestesia e Rianimazione Lombardia

Paolo Bellavite Ematologia Veneto

Manuela Bellelli Medicina del lavoro Emilia Romagna

Matteo Benedetti Nefrologia Lombardia

Guido Angelo Benigni Ortopedia Lombardia

Edoardo Beretta Chirurgia Lombardia

Pietro Beretta Igiene Lombardia

Giambattista Bertani Ematologia Lombardia

Ambrogio Bertoglio Psichiatra Lombardia

Chiara Bertoglio Chirurgia Maxillo Facciale Lombardia

Claudio Bianchi Anestesia e Rianimazione Lombardia

Francesca Carla Maria Bianchi Medicina Generale Lombardia

Marina Bianchi Medicina Generale Lombardia

Pietro Bianchi Libera Professione Lombardia

Beatrice Binasco Ginecologia e ostetricia Lombardia

Daniela Bittolo-Bon Medico Dentista Lombardia

Lucia Boffi Cardiologia Lombardia

Michele Bombelli Medicina Interna Lombardia

Giorgio Bordin Medicina Interna Lombardia

Paolo Bordin Medicina Interna, Cardiologia Friuli Venezia Giulia

Mario Botta Cardiochirurgia Lombardia

Sofia Bozzani Ematologia Lombardia

Gabriella Bozzo Ginecologia e ostetricia Lombardia

Milena Brambilla Ematologia Lombardia

Claudio Bulla Geriatria Lombardia

Anna Buttaro Scienze dell’alimentazione Lombardia

Luigi Caimi Biochimica Lombardia

Pietro Calcagno Chirurgia Generale Lombardia

Paola Camponovo Ginecologia e ostetricia Lombardia

Pasquale Cannatelli Igiene, Medicina del Lavoro Lombardia

Amedeo Ferdinando Capetti Malattie infettive Lombardia

Mascia Capitani Cure palliative Marche

Angela Adalgisa Capozi Cardiologia Lombardia

Sara Capriata Allergologia e immunologia clinica Lombardia

Anna Casati Cardiologia Lombardia

Paola Castellana Allergologia e immunologia clinica Lombardia

Giuseppe Castello Urologia Sardegna

Fabio Cattaneo Endocrinologia e Diabetologia Svizzera-Lugano

Tiziano Cattaneo Medicina Fisica e Riabilitazione Lombardia

Giusi Cazzaniga Pediatria Lombardia

Maurizio Cazzaniga Fisiatra Lombardia

Stefano Cenci Anestesia e rianimazione Lombardia

Lorenzo Ceppi Ginecologia e ostetricia Lombardia

Mariolina Ceriotti Migliarese Neuropsichiatria infantile Lombardia

Emilia Cerri Medicina Generale Toscana

Francesca Cesana Cardiologia Lombardia

Giancarlo Cesana Medicina del lavoro Lombardia

Giovanni Cesana Chirurgia Lombardia

Lucia Chelazzi Medicina generale Lombardia

Claudio Ciacco Malattie apparato respiratorio Piemonte

Giuliano Vittorio Ciociola Cardiologia Puglia

Sabato Cioffi Medico Chirurgo Campania

Davide Citterio Chirurgia Lombardia

Giuliana Ciuffarella Medicina Generale Lombardia

Giuliana Ciuffarella Mmg Lombardia

Carlo Conti Ortopedia Lombardia

Lorenzo Conti Chirurgia Lombardia

Manuel Corato Neurologia Lombardia

Andrea Cossio Ortopedia Lombardia

Elisabetta Cossutta Neurologia Lombardia

Andrea Costanzi Chirurgia Generale Lombardia

Laura Cremagnani Medicina interna Lombardia

Maria Luigia Cressotti Geriatra Lombardia

Francesco Curto Anestesia e Rianimazione Lombardia

Valentina D’Alessandro Chirurgia Generale Lombardia

Francesca D’Auria Allergologia Lombardia

Angelo Enrico D’Elia Anestesia e Rianimazione Liguria

Agnese De Carli Pediatria Lombardia

Stefano Maria De Carli Chirurgia Generale Lombardia

Caterina De Carlini Cardiologia Lombardia

Micaela De Marco Neurologia Lazio

Paolo De Martini Chirurgia Generale Lombardia

Stefano De Martini Cardiologia Lombardia

Silvia De Simoni Radiodiagnostica Lombardia

Gianfranco Dedivitis Malattie infettive Lombardia

Aurora del Puente Medicina fisica e riabilitativa Campania

Serena Del Zoppo Ginecologia e ostetricia Lombardia

Danilo Deodato Medicina interna Lombardia

Daniela Di Luca Anestesia e rianimazione Emilia romagna

Clotilde Farina Pediatria Lombardia

Francesca Farina Ematologia Lombardia

Mara Fasani Medicina Generale Lombardia

Luigi Ferrannini Psichiatra Liguria

Giovanni Ferrari Chirurgia Lombardia

Marco Ferrario Medicina del lavoro Lombardia

Corinna Fontana Anestesia e Rianimazione Lombardia

Andrea Fossali Ortopedia e Traumatologia Lombardia

Emilio Filippo Fossali Pediatria Lombardia

Tommaso Fossali Anestesia e Rianimazione Lombardia

Benedetta Franchi Cure Palliative Lombardia

Barbara Frigeni Neurologia Lombardia

Luigi Frigerio Ginecologia e ostetricia Lombardia

Robert Fruscio Ginecologia e ostetricia Lombardia

Jacopo Fumagalli Anestesia e Rianimazione Lombardia

Marzia Galassi Medicina interna Emilia Romagna

Lucia Galbiati Anestesia e Rianimazione Lombardia

Massimo Galli Cardiologia Lombardia

Alfredo Galluzzi Ginecologia e ostetricia Lombardia

Francesca Galluzzi Otorinolaringoiatria Lombardia

Pietro Galluzzi Radiologia Lombardia

Maria Luisa Gandini Ginecologia e ostetricia Lombardia

Camillo Garaffoni Cardiologia Emilia Romagna

Emanuela Gargaglia Medicina generale Umbria

Anna Gariboldi Medicina generale Lombardia

Anna Garlaschè Cardiologia Lombardia

Elisa Gatti Geriatria Emilia Romagna

Antonio Gattinoni Medicina Preventiva Lombardia

Paola Geraci Ginecologia e ostetricia Sicilia

Antonio Gerosa Radiologia Lombardia

Martino Gerosa Chirurgia Generale Lombardia

Silvia Maria Gerosa Cardiologia Lombardia

Beatrice Ghirardi Pediatria Lombardia

Luigi Giammarini Ematologia Marche

Sara Gianfelice Neuropsichiatria Infantile Lombardia

Matteo Graglia Radiodiagnostica Piemonte

Corrado Grandi medico di medicina generale Lombardia

Tommaso Grassi Ginecologia e ostetricia Lombardia

Maria Grimoldi Neurologia Lombardia

Gianpiero Iannuzzo Neurochirurgia Campania

Rossella Impellizzeri Psichiatria Lombardia

Elena Inglese Ematologia Marche

Irene Invernizzi Radiologia Lombardia

Clementina Isimbaldi Pediatria Lombardia

Letizia Laffranchi Ginecologia e ostetricia Lombardia

Maurizio Laffranchi Geriatria Lombardia

Giuliana Giuseppina Leone Medicina del Lavoro Piemonte

Anna Locatelli Ginecologia e ostetricia Lombardia

Chiara Locatelli Pediatria Emilia Romagna

Giorgio Lorenzon Radiodiagnostica Friuli Venezia Giulia

Michele Lorenzon Radiologia Friuli Venezia Giulia

Ivana Lotesoriere Ematologia Lombardia

Alessandra Lotterio Medicina generale Lombardia

Piergiorgio Maccapani Igiene e medicina preventiva Veneto

Alberto Macchi Urologia Lombardia

Michele Maffini Psichiatria Lombardia

Stefano Maggiolini Cardiologia Lombardia

Dario Maggioni Chirurgia Lombardia

Sonia Maggiorelli Medicina generale Toscana

Carmelo Magistro Chirurgia Lombardia

Lucia Maniscalco Ginecologia e ostetricia Lombardia

Claudio Marchetti Chirurgia Maxillo-facciale Emilia- Romagna

Alessandro Marchignoli Anestesia e Rianimazione Emilia-Romagna

Carlo Marenghi Urologia Lombardia

Giulio Mari Chirurgia Lombardia

Patrizio Marnini Medicina Interna Lombardia

Emiliana Marrone Medicina interna Campania

Valerio Marsala Geriatria Lombardia

Simonetta Martini Psichiatria Lombardia

Elena Masi Ginecologia e ostetricia Lombardia

Vincenzo Matuonto Geriatra Lombardia

Tommaso Mauri Anestesia e Rianimazione Lombardia

Anna Mauro Neurologia Lombardia

Laura Mazzetti Medicina generale Lombardia

Fabio Mazzoleni Chirurgia Maxillo-facciale Lombardia

Marta Mazzoni Pediatria Lombardia

Stefania Melino Cure palliative e terapia del dolore Lombardia

Gabriele Merati Ematologia Lombardia

Elisabetta Merati Genetica medica Lombardia

Valeria Meroni Anestesia e Rianimazione Lombardia

Maria Mirabella Psichiatria Lombardia

Andrea Paolo Missiroli Medicina interna Lombardia

Caterina Missiroli Radiologia Lombardia

Francesco Moggi Medicina generale Emilia Romagna

Francesca Moltrasio Anatomia Patologica Lombardia

Gabriele Moltrasio Medicina Generale Lombardia

Luigi Montanari Oncologia Emilia Romagna

Daniela Montaperto Pediatria Sicilia

Elisabetta Montemerlo Cardiologia Lombardia

Mauro Moriconi Medicina del Lavoro Marche

Chiara Muratore Anestesia e rianimazione Lombardia

Francesco Muratore Gerontologia e Geriatria Sicilia

Martina Maria Mureddu Anestesia e Rianimazione Sardegna

Mario Narducci Pediatria Lombardia

Pietro Nazzaro Medicina Interna e Neurologia Puglia

Eleonora Benedetta Orsini Radiologia Lombardia

Davide Ottolina Anestesia e Rianimazione Lombardia

Giorgio Palestro Anatomia Patologica, Medicina Interna e Malattie cardiovascolari Piemonte

Michele Parolin Neurochirurgia Lombardia

Chiara Pasquali Pneumologia Sicilia

Chiara Pastori Neurologia Lombardia

Pietro Antonio Patanè Medicina del lavoro Veneto

Pierantonio Pavan Pneumologia Lombardia

Francesca Pella Ginecologia e ostetricia Lombardia

Carlo Federico Perno Microbiologia Lazio

Lino Peronio Chirurgia generale, Urologia Friuli Venezia Giulia

Giuseppe Perrucchini Ortopedia Sicilia

Maria Chiara Petruzzellis Neuropsichiatria Infantile Lazio

Anna Rita Piccinini Oftalmologia Emilia Romagna

Lorenzo Piergallini Radiologia Lombardia

Claudio Pipitone Pediatria Sardegna

Agnese Pizzardi Ginecologia e ostetricia Lombardia

Marta Pizzocri Anestesia e Rianimazione Lombardia

Anna Politi Anestesia e Rianimazione Lombardia

Hernan Polo Friz Medicina Interna Lombardia

Laura Ponzini Neuropsichiatria infantile Lombardia

Claudio Pozzi Nefrologia Lombardia

Marta Pozzi Cardiologia Lombardia

Emanuele Previtali Anestesia e Rianimazione Lombardia

Francesco Pugliese Gastroenterologia Lombardia

Raffaele Pugliese Chirurgia generale Lombardia

Elena Puricelli Pediatria Lombardia

Francesca Rabboni Anestesia e Rianimazione Lombardia

Maria Giuditta Radaelli Assistente Sociale ospedale Lombardia

Franca Ravaioli Pediatria Emilia Romagna

Noemi Maria Razzano Medico legale Campania

Nadia Roncaglia Ginecologia e ostetricia Lombardia

Elena Roncella Ginecologia e ostetricia Lombardia

Irene Ronchi Medicina Interna Lombardia

Letizia Ronchi Radioterapia Emilia Romagna

Giacomo Aldo Rondello Oncologia Sicilia

Giuseppe Rossetti Cardiologia Lombardia

Paolo Rotondi Direzione Sanitaria Lombardia

Andrea Rovati Medicina Interna (Cure Palliative) Lombardia

Rosaria Ruberto Anestesia e Rianimazione Sicilia

Fabrizio Salvucci cardiologia Lombardia

Luciano Sanarico Anestesia e Rianimazione Friuli Venezia Giulia

Fabio Sansonna Chirurgia Lombardia

Nicola Santoro Oncologia Lombardia

Paola Vincenza Sartori Chirurgia Lombardia

Cesare Savino Psichiatra Lombardia

Elisabetta Scanziani Cardiologia Lombardia

Sofia Scanziani Neurologia Lombardia

Roberto Scapaticci Medicina interna Lombardia

Luca Scudeler Cardiologo Piemonte

Roberto Sega Medicina Interna Lombardia

Simone Segato Gastroenterologia Lombardia

Luisa Somma Oncologia Lombardia

Francesca Spano Anestesista rianimatore Sardegna

Mariaelena Sparacino Anestesia e rianimazione Lombardia

Donatella Sperone Endocrinologia Piemonte

Tiziana Stellato Nefrologia Lombardia

Benedetta Tagliabue Geriatria Lombardia

Alessandra Tavecchia Cardiologia Lombardia

Thomas Teatini Medicina Interna Lombardia

Ugo Teatini Nefrologia Lombardia

Carlo Alberto Tersalvi Igiene e medicina preventiva Lombardia

Elisabetta Tombolini Medicina interna Lombardia

Antonio Tori Chirurgo Vascolare e Generale Lombardia

Caludia Toso Medicina del lavoro Lombardia

Elena Toso Medicina Interna Lombardia

Mauro Totis Chirurgia Generale Lombardia

Gaetano Trezzi Ginecologia e ostetricia Lombardia

Marco Turati Ortopedia Lombardia

Matteo Uccelli Chirurgo Generale Lombardia

Chiara Vanelli Ematologia Lombardia

Patrizia Vergani Ginecologia e ostetricia Lombardia

Davide Viganò Gastroenterologia Lombardia

Alessandro Villa Medico Odontoiatra Lombardia

Cristina Villa Radiologia Lombardia

Federico Villa Anestesia e rianimazione Lombardia

Francesco Villa Anestesia e rianimazione Lombardia

Luca Villa Urologia Lombardia

Giovanni Vitale Anestesia e Rianimazione Lombardia

Silvia Zamboni Medico di medicina generale Lombardia

Michela Zancanaro Patologia clinica Veneto

Francesca Zanetto Ginecologia e ostetricia Lombardia

Giulia Zangheri Ginecologia e ostetricia Lombardia

Nicola Zarpellon Radiologo Lombardia

Chiara Zazzeron Medicina interna Lombardia