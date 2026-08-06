Il delirante esperimento degli uomini che allattano al seno (pagati dallo Stato)

L’illustrazione che campeggia sul portale dell’associazione benefica LGBT Health and Wellbeing, che riceve centinaia di migliaia di sterline all'anno dal governo scozzese, dal Servizio Sanitario Nazionale (NHS) e dalle amministrazioni locali, parla chiaro: un uomo barbuto di colore con una protesi alla gamba allatta beato un neonato al seno. Ebbene sì, a Edimburgo esiste un gruppo che si chiama "Queer Milk". Si riunisce a cadenza settimanale nelle stanze dell'associazione e accoglie chiunque offra ai neonati “latte materno” o “latte umano”. E che cosa sarebbe il latte umano? Il liquido secreto dai capezzoli degli uomini biologici che si identificano come donne (donne transgender), dopo essere stati sottoposti a cicli di terapie ormonali e all'uso continuato di tiralatte. «Quella sostanza gelatinosa prodotta dagli uomini non è latte umano» Sulle intenzioni di un uomo che desidera che un bambino si attacchi al suo capezzolo parla chiaro anche la dottoressa Alice Hodkinson, co-fondatrice ...