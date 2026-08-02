Un fiume in piena. Un oceano ribollente: 307 pagine formato da farcene entrare in una due regolari; centinaia di tavole; grafici a profusione; dati stimabili in svariate migliaia. Così si presenta la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Pma 2025. Una relazione che non c’è essere umano, per quanto amante dei dati e delle statistiche, che possa leggere dall’inizio alla fine e forse neppure consultare dall’inizio alla fine: 307 pagine e centinaia di tavole in cui c’è tutto, dall’indicatore più significativo al dettaglio più nascosto, eppure, non me ne vogliano gli autori di questa che resta pur sempre un’impresa, in buona parte mute. I dati infatti da soli non parlano, per farli parlare occorre una guida, un’interpretazione, ed è qui che qualcosa manca, perché nella relazione in oggetto non avvertiamo la presenza forte di una guida, non leggiamo qualcosa che ci faccia dire che siamo di fronte a una autentica interpretazione dei dati. Pma: ovvero l’attività sanitaria pi...