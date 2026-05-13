Fine vita horror picture show

Dice il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Enrico Costa, a Repubblica:

«Noi riteniamo che sul fine vita ci sia un vuoto legislativo, che non può essere colmato da una molteplicità di leggi regionali diverse. La strada maestra per arrivare a una legge nazionale è il voto degli emendamenti in commissione e poi l’esame in Aula. [...] In tanti ritengono che non sia necessaria alcuna legge e altri che frenano perché ritengono la norma insufficiente. Ma non possiamo permettere che una materia così delicata sia in balia del caos normativo. Non decidere significa accettarlo».

L'intervista di Costa ha riacceso in Italia il dibattito sul fine vita. In molti hanno visto nelle sue parole un altro segno del riposizionamento del partito berlusconiano su una linea più "laica". Sui quotidiani si fa un gran parlare delle direttive di Marina Berlusconi, del suo incontro con Luca Zaia (leghista, ma aperto su questi temi - si ricordi il voto in Regione q...