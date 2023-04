È stato un grande casino. Così rispondo oggi quando qualche giovane mamma mi chiede come ho fatto ad avere tre figli mentre lavoravo a tempo pieno, e per di più viaggiando spesso, e andando talvolta lontano. È stato un grande casino, rispondo sorridendo, io stessa stupefatta nel guardarmi indietro. Tre figli in neanche cinque anni, in maternità nove mesi dopo il parto, poi al lavoro. Ma come abbiamo fatto?, domando a mio marito.

Lui non si ricorda. Io mi ricordo meglio, anche perché di notte mi alzavo quasi sempre io. In ogni caso, la prima cosa da dire è un grazie ai miei suoceri, che ci hanno aiutato in tutto, con un grande amore per i nipoti; e grazie agli zii Luisa e Carluccio, che per anni sono andati a prenderli all’asilo o a scuola. Grazie a Herminia, la tata filippina, e a Cocca, e a tutte le maestre dell’asilo e delle elementari. Grazie a Paola, l’amica pediatra che arrivava subito, sempre, a qualsiasi ora, e che se ne è andata davvero intollerabilmente presto. Grazi...