Non c’è intelligenza se non c’è relazione

All’ultima edizione di Ai Week, la più grande manifestazione B2B in Europa sull’intelligenza artificiale (oltre 28 mila aziende paganti, ticket medio di 400 euro e quasi il 50 per cento di presenze straniere), la Compagnia delle Opere ha scommesso su una presenza corale, dando vita al Cdo Innovation Hub. Il payoff scelto per i nostri 200 metri quadrati di esposizione è stato programmatico: “Dove l’intelligenza artificiale incontra l’intelligenza relazionale”. Non un semplice slogan, ma l’esatta descrizione di ciò che ha preso forma concreta in quei giorni. In questo spazio abbiamo aggregato 25 aziende, con stand inseriti in un layout concepito appositamente per generare un percorso di relazione e approfondimento. Con circa 30 speech organizzati tra il nostro palco e altri stage, e veicolando oltre 500 biglietti alle nostre aziende associate, abbiamo generato un vero evento nell’evento. Gli stessi organizzatori hanno riconosciuto la nostra area come una delle più frequentate in assolut...