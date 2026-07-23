Incontrarsi per generare valore

Per educare occorre un villaggio. È una delle frasi più ripetute quando si parla di scuola, università e crescita dei giovani, spesso ridotta a una formula evocativa ma svuotata del suo significato più profondo. Eppure, dentro quell’immagine di villaggio c’è un’idea precisa: l’educazione non è un processo isolato, ma un sistema di relazioni, scambi e contaminazioni.

Oggi questa intuizione è sempre più decisiva. Valorizzare l’incontro tra saperi diversi non è un esercizio teorico, ma una necessità concreta per la crescita dei giovani. Entrare in contatto con prospettive differenti, confrontarsi con chi legge la realtà attraverso strumenti e sensibilità lontane dalle proprie: è in questo spazio che si sviluppano pensiero critico, capacità di adattamento e innovazione.

Dall’incontro tra competenze diverse nascono le idee migliori. Proprio in questa cornice si inserisce iliadship, il progetto con cui iliad investe sui giovani creando occasioni di incontro tra studenti di percorsi diversi: una vera e propria community che viene affiancata nel passaggio dall’università al mondo del lavoro.

La terza edizione di iliadship

Giunto alla terza edizione, il progetto seleziona ogni anno dieci studenti universitari intenzionati a proseguire gli studi magistrali in ambito Stem, Scienze Sociali e Arte e Letteratura, offrendo loro un percorso di crescita personale e professionale. L’iniziativa parte da un’idea semplice: la formazione è trasversale. Non significa solo acquisire competenze tecniche, ma anche affrontare con consapevolezza l’ingresso nel mondo del lavoro. Per questo, chi studia le scienze ha bisogno di misurarsi con chi lavora sulle parole, chi studia arte e letteratura ricorda che il futuro non si costruisce solo con strumenti efficienti, ma anche con immaginazione, giudizio, memoria.

«Le sfide più complesse richiedono il dialogo tra competenze diverse. Con iliadship vogliamo favorire questo incontro, mettendo i giovani in contatto con realtà professionali differenti e aiutandoli a sviluppare quelle soft skills che completano il percorso accademico e facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro», afferma Benedetto Levi, Amministratore delegato di iliad in Italia. «Su questo, è importante sviluppare una collaborazione sempre più stretta tra università, imprese e istituzioni. Con il progetto puntiamo a rafforzare questa alleanza, creando un ecosistema in cui competenze e innovazione si incontrano per generare valore».

Borse di studio, tutor e formazione

Ciascuno studente selezionato da iliadship ha accesso a una borsa di studio da 15 mila euro e all’affiancamento di un tutor aziendale e un mentor dell’Advisory Board di iliad. A tutto ciò si aggiungono esperienze formative, workshop e momenti di networking per tutta la community del progetto. Tra questi, un ruolo centrale è svolto dalla Reunion annuale del progetto: due giornate di confronto e formazione che alternano incontri ispirazionali, laboratori e momenti di scambio. Nel corso delle diverse edizioni, la Reunion ha coinvolto realtà italiane e internazionali d’eccellenza, da Ferrari a Maranello all’Agenzia Spaziale Europea e all’Istituto Treccani, dove il rapporto tra linguaggio e tecnologia diventa oggetto di approfondimento.

«I giovani sono una delle risorse più preziose per lo sviluppo del nostro Paese. Con iliadship vogliamo sostenerli nel loro percorso, valorizzandone il talento, le ambizioni e la capacità di innovare, perché possano essere protagonisti del cambiamento e motore dello sviluppo di domani. L’obiettivo è contribuire concretamente alla crescita dell’intero Sistema Paese», aggiunge Benedetto Levi. Il progetto iliadship si inserisce nell’impegno più ampio di iliad verso lo sviluppo delle competenze, nella convinzione che le telecomunicazioni possano svolgere un ruolo concreto nel ridurre i divari economici, sociali e relazionali, creando nuove opportunità di accesso e partecipazione.

Se per educare occorre un villaggio, diventa sempre più importante offrire ai giovani punti di riferimento esterni e coetanei con cui misurarsi, perché lo sguardo di chi viene da un’altra disciplina costringe a uscire dal proprio recinto e ad ampliare la prospettiva. Per questo investire sui giovani significa anche creare contesti in cui possano incontrarsi discipline, linguaggi e percorsi differenti. Spazi in cui il sapere non resti chiuso in compartimenti separati, ma diventi occasione di dialogo e trasformazione reciproca.

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Una versione di questo articolo è pubblicata nel numero di luglio 2026 di Tempi. Il contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.