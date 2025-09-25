“Manuale per conservatori seri”, la presentazione a Luino con Casadei

26 Settembre 2025
Sabato 4 ottobre il giornalista di Tempi dialogherà sul suo libro con Alessandro Franzetti per l’Associazione “I sassi di Lago”
Locandina dell’incontro di presentazione del libro di Rodolfo Casadei “Manuale per conservatori seri” a Luino, 4 ottobre 2025

Continua il giro di presentazioni del nuovo libro dell’inviato di Tempi Rodolfo Casadei, Manuale per conservatori seri: la prossima tappa è prevista per sabato 4 ottobre a Luino.

Casadei dialogherà Alessandro Franzetti in un incontro organizzato dalla Associazione “I sassi di Lago” a Palazzo Verbania, viale Dante 5 – Lungolago Luino.

Appuntamento alle ore 17, ingresso libero.

