Macron è riuscito a fare peggio di Sarkozy e Hollande

La polizia alle prese con i disordini scoppiati a Parigi e in altre città della Francia dopo la vittoria della Champions League da parte del Psg il 31 maggio scorso (foto Ansa)

Su Huffington Post Italia Giulia Belardelli scrive: «L’orda barbarica a Parigi durante la festa di Champions era prevista ma non è stata arginata: 2 morti, un agente in coma, quasi 600 fermi. Sintomo di un paese che vive di allarmi su ultras e islamisti, narcotrafficanti e rivolte in carceri stracolme, e discute di 41bis e della Guantanamo francese».

Il frenetico-isterico microimperialista Emmanuel Macron è riuscito in otto anni della sua presidenza a conciare la sua nazione peggio di come avevano fatto i pur disastrosi Nicolas Sarkozy e François Hollande.

* * *

Sulla Nuova Bussola quotidiana Lorenza Formicola scrive: «“È vero, esistono fenomeni di entrismo identificati in certi quartieri”, ha dichiarato Emmanuel Macron, qualche giorno dopo la pubblicazione del rapporto dei servizi segreti francesi sui Fratelli ...