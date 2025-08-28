Chissà se chi sogna un’Europa “macroniana” è informato sulla deriva francese

Su Huffington Post Italia Cesare Martinetti scrive: «Il premier Bayrou annuncia il voto di fiducia: ma dopo di lui, o lui o uno come lui. Il presidente è disarmato e nessuno ha l’alternativa».

Chissà se chi lancia gloriosi appelli a un’Europa che prenda le distanze degli Stati Uniti legge i giornali, specialmente quelli francesi.

* * *

Sulla Zuppa di Porro si scrive: «“Il Generale de Gaulle si starà rivoltando nella tomba”, scrive il quotidiano francese in un durissimo editoriale. “Probabilmente non avrebbe mai immaginato che la Costituzione da lui data alla Francia avrebbe permesso una tale confusione: un paese bloccato, nelle mani dei partiti. Peggio ancora, l’impotenza della coppia esecutiva di fronte all’attuale vendicatività politica gli sarebbe intollerabile. Gli elogi di Emmanuel Macron a François Bayrou, che spera di vedere al suo fianco fino alla sua partenza dall’Eliseo, non ingannano nessuno”. Per Yves Thréard le moine tra i due esponenti politici sono solo una “ammissione d...