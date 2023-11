Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Il migliore dei mondi ★★★

di Maccio Capatonda, Danilo Carlani, Alessio Dogana

Dove vederlo: Prime

Seduttore seriale ipertecnologico mentre prova ad aggiustare un modem 56k si ritrova in un mondo parallelo ed analogico. Bel film di Maccio, originale nello spunto. Come si fa a vivere ai giorni nostri senza tecnologia? L’umorismo paradossale e stranito di Maccio fa la differenza, come sempre, riempie qualche buco di sceneggiatura e riesce ad essere scorretto, come quando inserisce un personaggio “disgestico” incapace di coordinare gesti (assurdi) con la parola. È un film spiazzante, forse perché è proprio un film coerente e coeso, che lascia alle spalle la comicità improvvisa dei corti per prendere una direzione più...