L’urgenza della transizione ecologica

Il contributo di Monica Frassoni (Presidente dell’Alleanza Europea per il risparmio energetico, Euase) per il Lisander, il substack nato dalla collaborazione tra Tempi e Ibl, in reazione ad un saggio di Corrado Clini sull'ambiente

L’articolo di Corrado Clini offre una occasione interessante di ridefinire e aggiornare i motivi per i quali è oggi più necessario che mai realizzare gli obiettivi delle transizioni ecologica e digitale definiti dalla UE nel 2020, per realizzare legittime ambizioni di sviluppo economico, industriale e sociale; obiettivi che nonostante i tentativi di delegittimarli, sono ancora raggiungibili, pur se in condizioni politiche e geopolitiche molto diverse rispetto a cinque anni fa e nel pieno di una crisi climatica, che Clini spiega ottimamente. Proprio perché credo anche io che siamo drammaticamente indietro rispetto alle ambizioni di 35 anni di politiche climatiche, sono convinta che ciò che deve guidare la nostra azione sia l’urgenza di ottenere dei risultati subito, tanto per ciò che concerne l’adattamento, che Clini giustamente indica come una priorità assoluta, che per la mitigazione.

