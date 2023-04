"Lula getta il Brasile tra le braccia della Cina”. Questo il titolo, emblematico, del quotidiano francese Figaro che descrive bene il viaggio di Lula da Xi Jinping, conclusosi ieri dopo quattro giorni di incontri fitti e quasi sempre a porte chiuse con la leadership del Partito Comunista Cinese, il PCC.

Lula con gli occhiali di Huawei

Se dovessimo scegliere una foto simbolo dei quattro giorni di Lula in Cina, la scelta ricadrebbe senz’altro su quella con il presidente brasiliano che indossa degli occhiali 3D della Huawei. L’ex sindacalista amico di Massimo D’Alema, un altro a cui la Cina è entrata nel cuore, dopo la vela e l’enologia, sembra beato mentre si gusta la realtà virtuale “made in Pechino”, non molto dissimile dalla sua. Non a caso l’immagine è prima diventata un meme virale sulle piattaforme di Lula e del suo partito dei lavoratori, il PT, che poi hanno però rimosso dalle loro reti l’immagine.

Huawei è sospettata di spionaggio per conto della Cina da Stati Uniti, Ca...