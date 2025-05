Lo Stato di Washington cancella il segreto della confessione

Settimana scorsa il governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, ha firmato una legge che obbliga i sacerdoti cattolici a denunciare ogni caso di abuso su minori di cui vengano a conoscenza. Anche quando l’abuso viene rivelato durante la confessione.

La legge inserisce i membri del clero tra i “mandated reporters” (categorie professionali obbligate per legge a segnalare sospetti di abusi sui minori alle autorità competenti), ma nega l’esenzione prevista per le "comunicazioni privilegiate". Una tutela che resta invece valida per psicologi, terapisti, infermieri e avvocati. Per un sacerdote che si rifiuta di parlare, sono oggi previste pene fino a 364 giorni di carcere e 5.000 dollari di multa.

Ferguson, il cattolico dem che mette il clero al bivio: o Dio o la galera

Una versione del 2023 della proposta prevedeva ancora un’esenzione per le accuse apprese “esclusivamente a seguito di una confessione”. Ma l’ultima versione della legge ha rimosso tale deroga e, anzi, specifica espli...