L’interminabile ’68 con Cesana e Ferrara
Giovedì 11 dicembre incontro a Lecco sul libro di Giancarlo Cesana con il giornalista fondatore del Foglio
Il Centro culturale Alessandro Manzoni ha organizzato per giovedì 11 dicembre (ore 21.00, presso la Casa dell’economia in viale Tonale 30 a Lecco) l’incontro “Liberi liberi siamo noi ma liberi da che cosa… L’interminabile ’68”. Dialogo con Giancarlo Cesana e Giuliano Ferrara. Coordina: Gianluca Bezzi.
Leggi anche
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!