L’interminabile ’68 con Cesana e Ferrara

Di Redazione
25 Novembre 2025
Giovedì 11 dicembre incontro a Lecco sul libro di Giancarlo Cesana con il giornalista fondatore del Foglio

Il Centro culturale Alessandro Manzoni ha organizzato per giovedì 11 dicembre (ore 21.00, presso la Casa dell’economia in viale Tonale 30 a Lecco) l’incontro “Liberi liberi siamo noi ma liberi da che cosa… L’interminabile ’68”. Dialogo con Giancarlo Cesana e Giuliano Ferrara. Coordina: Gianluca Bezzi.

Agenda Tempi giancarlo cesana giuliano ferrara lecco sessantotto

