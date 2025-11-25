L’interminabile ’68 con Cesana e Ferrara

Il Centro culturale Alessandro Manzoni ha organizzato per giovedì 11 dicembre (ore 21.00, presso la Casa dell’economia in viale Tonale 30 a Lecco) l’incontro “Liberi liberi siamo noi ma liberi da che cosa… L’interminabile ’68”. Dialogo con Giancarlo Cesana e Giuliano Ferrara. Coordina: Gianluca Bezzi.