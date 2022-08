Assieme al Padre Nostro, i Salmi sono la preghiera che la Chiesa propone tutti i giorni ai suoi figli.

Avevo 14 anni e don Giussani mi ha posto tra le mani un libretto per aiutarmi a pregare: erano i salmi, la cui lettura segnava l’inizio del nostro ritrovarci di ragazzi. Cosa capivamo? Il prete di Desio non si era posto questa domanda. Sapeva che un modo efficace per dare voce alle nostre domande era farci conoscere quei testi poetici. Ci invitava a fare di essi la strada privilegiata del dialogo con Dio.

Sono passati 60 anni e quelle poesie non hanno ancora finito di dischiudere per me i loro segreti. Come ogni vero testo poetico, devono essere letti e riletti, guardati e ascoltati da noi, e così ci regalano ogni giorno una perla del loro tesoro.

Nei secoli sono stati scritti molti commenti o introduzioni al Libro dei salmi. Sappiamo così molte notizie sulla loro composizione, la loro struttura letteraria, i loro significati. Eppure, ogni anno vengono pubblicate sempre n...