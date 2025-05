Lezioni dalle elezioni, a sinistra e a destra

Su Sussidiario Antonio Fanna scrive: «Il centrodestra si mobilita per le elezioni regionali, nazionali o europee, ma registra scarsità di personale politico spendibile nelle conurbazioni attualmente progressiste. E l’insuccesso alle elezioni comunali nei grandi centri – in mano al Pd – potrebbe rappresentare un digiuno che si protrarrà a lungo. Sconfitte come quella di Genova fanno molto male, e non basta minimizzare, come hanno fatto ieri le seconde file di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Anche ai ballottaggi, sempre che riesca ad arrivarci, la coalizione di governo nazionale parte sfavorita, come quasi sempre è successo, perché i suoi elettori disertano le urne. Si darà colpa anche alle divisioni interne, ma queste normalmente spiegano solo in parte il problema. Dove si è convinti di essere sconfitti in partenza, infatti, è pressoché inevitabile che ognuno corra per sé, assecondando l’esigenza di misurarsi e contarsi. Nemmeno le tensioni romane tra alleati si riflettono più d...