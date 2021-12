Segui qui la diretta dell’incontro di presentazione del libro Legge omofobia, perché non va in programma per questa sera, venerdì 10 dicembre, alle ore 18 in piazza Risorgimento a Roma, nell’ambito di “Atreju. Il Natale dei conservatori”, la kermesse annuale di Fratelli d’Italia. Il libro, già noto ai lettori di Tempi, raccoglie diversi interventi critici in merito al ddl Zan ed è curato da Alfredo Mantovano, magistrato, vicepresidente del Centro studi Livatino (think tank giuridico al quale appartengono gli autori del volume), nonché autorevole firma di Tempi.

Alla presentazione di questa sera partecipano, oltre allo stesso Alfredo Mantovano, Marina Terragni, giornalista, scrittrice, femminista contraria all’utero in affitto, Mauro Coruzzi, giornalista e conduttore radiofonico divenuto celebre con il nome di Platinette, e il senatore del Pd Tommaso Cerno.

Introduce Isabella Rauti, senatrice e responsabile Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d’Italia.

Modera il direttore di Tempi Emanuele Boffi.