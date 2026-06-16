«Trump non è pazzo»

Di Redazione
16 Giugno 2026
Massimo Gaggi e Mattia Ferraresi alla festa di Tempi a Caorle si confrontano su Iran, dazi, scontro con Leone XIV e altri disastri del presidente americano. Il video integrale dell'incontro
Mattia Ferraresi, Leone Grotti e Massimo Gaggi sul palco di Caorle per parlare di
Mattia Ferraresi, Leone Grotti e Massimo Gaggi sul palco di Caorle per parlare di "Donald Trump e il fight club mondiale" (foto: Nicola Marchesin - Nuove Tecniche)

Conflitto in Iran, elezioni di Midterm, guerra dei dazi, intelligenza artificiale, scontro con papa Leone XIV. Sabato sera, in un’affollata Piazza Vescovado a Caorle, sono saliti sul palco di “Chiamare le cose con il loro nome” per parlare di “Donald Trump e il fight club mondiale” l’editorialista del Corriere Massimo Gaggi e il giornalista di Domani e collaboratore di Tempi Mattia Ferraresi.

Pubblichiamo di seguito il video integrale dell’incontro.

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