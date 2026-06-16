«Trump non è pazzo»

Massimo Gaggi e Mattia Ferraresi alla festa di Tempi a Caorle si confrontano su Iran, dazi, scontro con Leone XIV e altri disastri del presidente americano. Il video integrale dell'incontro

Conflitto in Iran, elezioni di Midterm, guerra dei dazi, intelligenza artificiale, scontro con papa Leone XIV. Sabato sera, in un’affollata Piazza Vescovado a Caorle, sono saliti sul palco di “Chiamare le cose con il loro nome” per parlare di “Donald Trump e il fight club mondiale” l’editorialista del Corriere Massimo Gaggi e il giornalista di Domani e collaboratore di Tempi Mattia Ferraresi.

Pubblichiamo di seguito il video integrale dell’incontro.