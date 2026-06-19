Il video dell’incontro alla festa di Tempi a Caorle con la vaticanista Aura Miguel (Premio Amicone 2026), il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia e Matteo Matzuzzi

Il video dell’incontro “Maggioranze silenziose e minoranze creative – La Chiesa ai tempi di Leone XIV”, con Aura Miguel, storica vaticanista della portoghese Rádio Renascença, con 112 viaggi al seguito degli ultimi quattro papi, il Patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, e il vaticanista del Foglio Matteo Matzuzzi, premio Amicone 2022.

I tre hanno dialogato sul momento che la Chiesa cattolica si trova a vivere, tra difficoltà e inattese fioriture, sul senso dell’evangelizzazione e sulla missione di papa Leone XIV, appena tornato dalla sua trasferta in Spagna.

L’evento, tenutosi domenica 14 giugno, ha concluso l’edizione 2026 di “Chiamare le cose con il loro nome”, la tradizionale festa di Tempi a Caorle, e al termine del dibattito Aura Miguel ha ricevuto il Premio Luigi Amicone – Premio Cultura Città di Caorle (qui le motivazioni).