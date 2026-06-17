Guerra e pace. Cosa dice la Chiesa
Con l’arcivescovo Ettore Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazione Unite a Ginevra, Michele Rosboch, Università di Torino, e Rodolfo Casadei, Tempi
Il video dell’incontro “Guerra e pace. Cosa dice la Chiesa” con l’arcivescovo Ettore Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazione Unite a Ginevra. Introduce Michele Rosboch, Università di Torino, e conduce Rodolfo Casadei, giornalista di Tempi.
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