Guerra e pace. Cosa dice la Chiesa

Di Redazione
17 Giugno 2026
Con l’arcivescovo Ettore Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazione Unite a Ginevra, Michele Rosboch, Università di Torino, e Rodolfo Casadei, Tempi
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Il video dell’incontro “Guerra e pace. Cosa dice la Chiesa” con l’arcivescovo Ettore Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazione Unite a Ginevra. Introduce Michele Rosboch, Università di Torino, e conduce Rodolfo Casadei, giornalista di Tempi.

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