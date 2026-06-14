Stefani: il mio Veneto si occupa dei bisogni concreti della gente
Il video integrale dell’incontro “Il Veneto in testa” con il governatore Alberto Stefani, intervenuto ieri mattina alla festa di Tempi a Caorle. Sollecitato da Emanuele Boffi, il presidente ha parlato di vari temi che riguardano sia la sua Regione sia tutta Italia. Si è discusso di problema abitativo (per il quale il Veneto ha varato Generazione Casa, un programma per riqualificare 8.800 immobili inutilizzati e per migliorare l’offerta dell’edilizia residenziale), di giovani, di lavoro, della necessità di fornire un’istruzione qualificata, di sanità e di anziani.
Il governatore Alberto Stefani non si è limitato all’analisi dei problemi e ad elencare le ricette messe in campo per risolverli, ma ha anche spiegato quali sono le idee che lo spingono ad agire in una certa direzione: la sussidiarietà, il partire dai bisogni concreti della gente e la consapevolezza che «l’identità è un legame», non un recinto chiuso nel quale trincerarsi, ma l’identificazione di un bene da difendere e proporre a tutti.
E poi due battute sul perché vorrebbe vietare i social ai preadolescenti e a che punto è l’autonomia differenziata.
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