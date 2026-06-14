Stefani: il mio Veneto si occupa dei bisogni concreti della gente

Casa, lavoro, welfare. Il governatore interviene al festival di Tempi a Caorle e spiega cosa sta facendo in regione. E racconta quali sono le idee che ispirano la sua azione politica

Il video integrale dell’incontro “Il Veneto in testa” con il governatore Alberto Stefani, intervenuto ieri mattina alla festa di Tempi a Caorle. Sollecitato da Emanuele Boffi, il presidente ha parlato di vari temi che riguardano sia la sua Regione sia tutta Italia. Si è discusso di problema abitativo (per il quale il Veneto ha varato Generazione Casa, un programma per riqualificare 8.800 immobili inutilizzati e per migliorare l’offerta dell’edilizia residenziale), di giovani, di lavoro, della necessità di fornire un’istruzione qualificata, di sanità e di anziani.

Il governatore Alberto Stefani non si è limitato all’analisi dei problemi e ad elencare le ricette messe in campo per risolverli, ma ha anche spiegato quali sono le idee che lo spingono ad agire in una certa direzione: la sussidiarietà, il partire dai bisogni concreti della gente e la consapevolezza che «l’identità è un legame», non un recinto chiuso nel quale trincerarsi, ma l’identificazione di un bene da difendere e proporre a tutti.

E poi due battute sul perché vorrebbe vietare i social ai preadolescenti e a che punto è l’autonomia differenziata.