Un ritratto del Papa emerito Benedetto XVI dipinto dall'artista Michael Triegel nella casa natale di Joseph Ratzinger a Marktl, in Germania (foto Ansa)

Mio caro Malacoda, nei mesi estivi si usa consigliare libri. Io ti di suggerisco invece cosa non far leggere ai tuoi assistiti. L’autore è tristemente famoso, Joseph Ratzinger, e il libro ha il solito titolo pretenzioso, La vera Europa. Dentro c’è di tutto: politica, economia, filosofia del diritto, storia (tanta storia) e una cosa per noi assolutamente insopportabile: una reale sensibilità per il pensiero, i desideri, la libertà dell’uomo d’oggi, e la ricerca continua di mettersi in comunicazione con lui con un linguaggio comprensibile. Dal teologo che è stato difensore ufficiale dell’ortodossia cattolica e quindi papa ti aspetteresti una lunga teoria di dogmi, un’elencazione di valori e princìpi non negoziabili in modo da poterlo affrontare di petto denunciandone l’arretratezza, l’antimodernità, l’arroccamento in un pensiero...