Le nostre cattedrali come fari nella notte

La conversione ha un luogo? Voglio dire: dipende da luoghi particolari, da spazi specifici e, per ciò stesso, sacri? C’è un rapporto fra l’interiorità della nostra anima e un certo tipo di interni? Raccontando la sua conversione durante una liturgia di Natale, Paul Claudel sviluppò in modo speciale la circostanzialità del luogo: si trovava a Notre-Dame de Paris, «vicino alla seconda colonna all’ingresso del coro a destra, dalla parte della sacrestia». Ciò non impedisce che Max Jacob abbia avuto un’apparizione del Cristo in un cinema della catena Pathé, in rue de Douai… Quanto a Clare Crockett, il cui processo di beatificazione è in corso a Roma, l’ha incontrato in una discoteca di Dublino. Aveva vomitato il troppo alcol inghiottito quando Lui le ha domandato dal fondo della tazza del water: «Perché continui a ferirmi?».

Le cattedrali, casse di risonanza della fede

Essendo Dio il creatore di tutte le cose, può servirsi di qualunque cosa per raggiungerci. E del resto, essendosi l’agnelli...