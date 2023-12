Su Huffington Post Claudio Paudice scrive: «Soffiano venti di crisi sul governo tedesco guidato dal cancelliere Olaf Scholz. Nonostante i tempi siano sempre più stretti, la coalizione “semaforo” composta dai socialdemocratici di Spd, dai Verdi e dai liberali di Fdp, non è ancora riuscita a trovare un accordo sulla legge di bilancio per il prossimo anno, la cui approvazione è stata travolta dalla sentenza della Corte costituzionale che ha creato un buco di 60 miliardi nei conti pubblici, potenzialmente anche più ampio».

Gli eurofanatici continuano a descrivere una realtà dell’Unione Europea che non esiste più. Che cosa succederà in Germania o in Spagna o in Olanda nelle prossime settimane? Nessuno è realmente in grado di prevederlo. Persino lo Jupiter d’Oltralpe non è ben in grado di capire che cosa succederà a breve termine in Francia. Persino Donald Tusk vincitore delle elezioni in Polonia ha un monte di problemi da affrontare per prepararsi a governare a Varsavia. In que...