La voce di Pavel Florenskij

La vita non ci aspetta,

la vita reclama le sue esigenze,

e ora non si potrà più restare

semi-credenti o semi-ortodossi

come la maggior parte di noi,

ma è necessario raccogliere

tutte le forze dell’anima

in vista di un unico fine:

per servire la Chiesa,

per difendere la Chiesa

e chi lo sa,

forse per il martirio.

Pavel Florenskij 1906

Giunge ancora la voce del detenuto

trecentosessantotto, uno dei

cinquecentonove condannati,

prelevati dal bordo glaciale delle Solovki

una sera brumosa di ottobre,

e destinati alla città di Lenin,

quasi tutti avendo già addosso

la tagliola della morte.

Non si è ancora spenta,

né credo mai si spegnerà

la voce che dice,

se qualcuno la raccoglie

per farla circolare ancora,

tra i vivi che sono di qua

e i vivi che hanno passato il confine,

proprio quello dal quale

nullu homo vivente pò skappare.

È una voce che pensa

la voce di Pavel,

classe 1882,

azero di nascita

ma armeno di stirpe,

trapiantato ancora fanciullo

nella terra dell’uomo d’acciaio,

quello dalle dita tozze

come vermi grassi.

Una voce che pensa

e pensando scrive,

poco più che ventenne,

al vescovo Antonij:

Qui non c’è Cristo.

Pensando dentro di sé

questo scrive:

Qui non c’è Cristo.

E parla dei suoi

della sua stessa famiglia,

non conoscerei una famiglia

più perfetta della nostra;

i miei genitori sono caratterizzati

da una grande bontà,

da una costante disponibilità

ad aiutare gli altri,

assai tolleranti

nei confronti di qualsiasi

convinzione religiosa,

a patto che restasse

pura teoria.

Una famiglia quieta,

tutta dedita a sé stessa,

tutta impegnata

per il bene dei figli:

Decisamente tutte le forze dei genitori

sono sempre state spese per noi,

e tutti i loro pensieri

sono sempre stati rivolti

a come far sì

che noi potessimo avere

la migliore istruzione,

la migliore educazione,

i migliori divertimenti,

e via dicendo.

(…)

Ed ecco,

dopo che tutta la vita

era stata interamente spesa

per fare della famiglia qualcosa di unico,

perché questo era il sogno dei genitori,

dopo che fummo cresciuti,

i genitori videro,

con il più totale sconforto,

che la famiglia si disfava.

Come pare disfarsi il mondo,

le cose del mondo,

e le famiglie del mondo.

La vita stessa del mondo

e delle sue creature.

Non è sufficiente

aver cercato di essere buoni,

o di stare buoni,

in mezzo a quelli che fanno i cattivi,

perché mi interroghi

su ciò che è buono?

Uno solo è buono.

Non basta essere tolleranti

in mezzo a quelli

che tolleranti non sono,

o lo sono fin troppo.

Né aver cercato per i figli

le scuole migliori,

i vestiti più confortevoli,

le case più confortevoli,

abitate da mogli e mariti

entrambi confortevoli,

piene di figli confortevoli,

o cani o gatti o conigli,

tutti quanti confortevoli,

consumando cibi e bevande

confortevoli.

Né è sufficiente non litigare

nel mezzo delle guerre,

per fare di sé un buon esempio

per tutti.

Nella famiglia di Pavel

non c’era guerra:

Non è che ci fossero litigi;

questo proprio non c’era,

semplicemente non c’era unità,

non c’era nulla che unisse dall’interno;

non c’era una famiglia,

ma un gruppo di persone,

ed era come se ciascuno

facesse per conto suo.

Dentro di me penso:

“Qui non c’è Cristo”.

Come uno che bussa

e non lo si fa entrare;

uno che viene

e nessuno lo accoglie.

Per non avere fastidi,

per non aver grane.

Per non avere altro che sé

e le proprie cose.

Che poi vanno via

e si disfano.

Padre Pavel Florenskij

venne fucilato a dicembre;

l’anno era il 1937,

il giorno era la Festa

dell’Assunta.

Il suo corpo,

dopo la fucilazione,

fu seppellito in una fossa comune,

in qualche posto della Carelia

che nessuno conosce

esattamente.

Ecco il suo testamento,

redatto per tempo

anni prima:

“Vi prego, miei cari,

quando mi seppellirete,

di fare la comunione

in quello stesso giorno,

o se questo proprio

non dovesse essere possibile,

nei giorni immediatamente successivi.

E in genere vi prego

di comunicarvi spesso

dopo la mia morte.

La cosa più importante

che vi chiedo

è di ricordarvi del Signore

e di vivere al suo cospetto.

Con ciò è detto tutto ciò che voglio dirvi,

il resto non sono che dettagli

o cose secondarie,

ma questo non dimenticatelo mai”.