Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

La borsa e la vita

La trappola del Dragone

Di Alan Patarga
16 Maggio 2026
Xi cita Tucidide per mettere in guardia Trump dal rischio che le tensioni politiche e commerciali tra Usa e Cina sfocino in guerra. Intanto l’Europa è già terra di conquista per Pechino. Che sta comprando la nostra industria un pezzo alla volta. Per smontarla
Il presidente cinese Xi Jinping (foto Ansa)
Il presidente cinese Xi Jinping (foto Ansa)

Sorrisi a favore di camera, strette di mano e un avvertimento con tanto di citazione colta: non cadere nella “trappola di Tucidide”, quell’incapacità di gestire le tensioni politiche e commerciali tra una potenza egemone e un’altra emergente, senza che queste sfocino in una guerra guerreggiata. Lo storico greco descrisse così la reazione spartana all’ascesa di Atene e con la medesima immagine adesso Xi Jinping, novello Pericle, mette in guardia lo spartano Donald Trump, giunto a Pechino a capo di una foltissima delegazione composta di diplomatici, politici e soprattutto dei grandi nomi della tecnologia, da Elon Musk (Tesla) a Tim Cook (Apple). Un rapporto allarmante della Bce Di sicuro, tra blandizie e minacce, nella capitale cinese si è scritto un nuovo capitolo della storia globale. E non tanto per quello che è concretamente scaturito dal vertice, che anzi lascia in sospeso la maggior parte delle questioni sostanziali tra gli Stati Uniti e l’ex Impero celeste: ma proprio perché defin...

Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online
per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta

auto elettriche Byd Cina dazi Donald Trump Maserati premium Stellantis Unione Europea USA Volkswagen xi jinping

Articoli correlati

Scopri di più →