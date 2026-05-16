La trappola del Dragone

Sorrisi a favore di camera, strette di mano e un avvertimento con tanto di citazione colta: non cadere nella “trappola di Tucidide”, quell’incapacità di gestire le tensioni politiche e commerciali tra una potenza egemone e un’altra emergente, senza che queste sfocino in una guerra guerreggiata. Lo storico greco descrisse così la reazione spartana all’ascesa di Atene e con la medesima immagine adesso Xi Jinping, novello Pericle, mette in guardia lo spartano Donald Trump, giunto a Pechino a capo di una foltissima delegazione composta di diplomatici, politici e soprattutto dei grandi nomi della tecnologia, da Elon Musk (Tesla) a Tim Cook (Apple). Un rapporto allarmante della Bce Di sicuro, tra blandizie e minacce, nella capitale cinese si è scritto un nuovo capitolo della storia globale. E non tanto per quello che è concretamente scaturito dal vertice, che anzi lascia in sospeso la maggior parte delle questioni sostanziali tra gli Stati Uniti e l’ex Impero celeste: ma proprio perché defin...