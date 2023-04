Mio caro Malacoda, sarà che oltre che di «sangue e merda» (Rino Formica dixit) la politica è fatta e si alimenta di scontro, qui sui giornali è un profluvio di incroci di lame. “Meloni… scintille in Aula con la leader Pd”, “Il dito puntato di Elly e lo sguardo di Giorgia. Così va in scena il duello tra le due donne più potenti” (Corriere della Sera). “Meloni-Schlein, duello in Aula” (La Repubblica). “Schlein sfida Meloni in aula” (Domani). “Primo ring Meloni-Schlein” (Il Fatto quotidiano). “Tra Giorgia e Elly una sfida mai vista” (La Stampa).

Anche sui siti la sintesi titolistica del question time alla Camera dei deputati (pratica parlamentare che va in onda ogni mercoledì con domanda di un deputato, risposta di un ministro, controreplica del deputato) è “Duello”. Il Foglio vira sul musicale “duetto”, lasciando intendere un interesse reciproco di Meloni e Schlein nel cantare in dissenso ma su un’unica partitura, quella del rinnovato bipolarismo, della nuova polarizzazione del...