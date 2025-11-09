Newsletter
Squalo chi legge

La podcastizzazione della cultura

Di Andrea Venanzoni
09 Novembre 2025
Sembra incredibile ma “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra” è il terzo libro di Fedez. Soprattutto, qualcosa da dire tutto sommato ce l’ha
Il rapper Fedez al congresso nazionale di Forza Italia Giovani al Palazzo dei Congressi, Roma, 31 maggio 2025 (foto Ansa)
Ho pianto. Ho pianto prendendo in mano il nuovo libro di Fedez, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, volume che Mondadori manda nelle librerie, non ho capito se da solo o accompagnato dai genitori. Ho pianto, dicevo, perché quel titolo fa così tanto David Foster Wallace e per essere precisi, Questa è l’acqua, divenuta raccolta di racconti che ha preso il nome dalla celebre prolusione che Wallace tenne al Kenyon College tre anni prima di morire. Nel titolo c’è quella irrisolta e burocratica poesia con cui lo scrittore americano lumeggiava la divertita tristezza dell’esistenza postmoderna, ma non starò a usare il trick del parlarvi di Wallace per evitare di parlare del libro di Fedez, anche perché già l’ho usato questo trucchetto. E anche perché sarebbe ingeneroso, perché questo libro qualcosa da dire tutto sommato ce l’ha. Praticamente un manifesto Però resta il fatto che io abbia pianto. E ho pianto pure perché questo, signori e signore, è il terzo libro di Fedez. Il terzo....

