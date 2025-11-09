La podcastizzazione della cultura

Ho pianto. Ho pianto prendendo in mano il nuovo libro di Fedez, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, volume che Mondadori manda nelle librerie, non ho capito se da solo o accompagnato dai genitori. Ho pianto, dicevo, perché quel titolo fa così tanto David Foster Wallace e per essere precisi, Questa è l’acqua, divenuta raccolta di racconti che ha preso il nome dalla celebre prolusione che Wallace tenne al Kenyon College tre anni prima di morire. Nel titolo c’è quella irrisolta e burocratica poesia con cui lo scrittore americano lumeggiava la divertita tristezza dell’esistenza postmoderna, ma non starò a usare il trick del parlarvi di Wallace per evitare di parlare del libro di Fedez, anche perché già l’ho usato questo trucchetto. E anche perché sarebbe ingeneroso, perché questo libro qualcosa da dire tutto sommato ce l’ha. Praticamente un manifesto Però resta il fatto che io abbia pianto. E ho pianto pure perché questo, signori e signore, è il terzo libro di Fedez. Il terzo....