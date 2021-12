La China News Service, agenzia statale cinese di informazione, ha celebra to ieri i «progressi notevoli» fatti dal Dragone verso l’uguaglianza di genere. E ha diffuso festante dati e infografiche provenienti dal rappor to per lo sviluppo delle donne cinesi (2011-2020).

La Cina celebra i propri “successi”

L’aspettativa media di vita delle donne ha raggiun to 80,88 anni nel 2020, in crescita rispet to ai 77,37 del 2010. Il 99,9 per cen to delle bambine frequenta la scuola primaria, come da cinque anni a questa parte. Le donne rappresentano attualmente il 43,5 per cen to del totale della forza lavoro cinese sono 67,79 milioni a lavorare in città, rispet to al 39,5 per cen to del 2010.

Se lo «status sociale» delle donne cinesi è «migliora to in modo significativo nell’ultima decade», è anche cresciu to in modo «impressionante il loro senso di soddisfazione, felicità e sicurezza», recita il rappor to.

Il dramma dell’abor to selettivo

Se i numeri sopra elencati rappresentano senza dubbio un progresso importante, c’è però un da to che manca. Ed è quello delle donne che non vanno a scuola, non lavorano, non hanno aspettative di vita perché non ci sono. Se il rappor to naturale alla nascita è calcola to mediamente in 105 maschi per 100 femmine, in Cina per molti anni è sta to anche di oltre 120 maschi per 100 femmine. Oggi il rappor to alla nascita è di 113 a 100, il peggiore al mondo.

Ad oggi nel Dragone ci sono circa to alle donne. Dove sono finite? La risposta è semplice: non sono mai nate. Nei 35 anni di politica del figlio unico, imposta alle famiglie cinesi dal Parti to comunista per limitare la crescita della popolazione, attraverso sterilizzazioni e aborti forzati non hanno vis to la luce 400 milioni di bambini. La maggior parte di questi erano di sesso femminile. La possibilità di avere un solo figlio ha porta to innumerevoli famiglie a preferire un maschio (già favori to dalla cultura tradizionale) e ad abortire selettivamente le femmine.

Mancano all’appello milioni di donne

La pratica non è un triste ricordo di un passa to mor to e sepol to. to delle quali in Cina e India. Secondo Peng Xizhe, diret tore del centro demografico della Fudan University Center, «ci vorranno 50 o 60 anni per risolvere lentamente lo squilibrio di genere forma to 20 e 30 anni fa».

@LeoneGrotti

Fo to Ansa