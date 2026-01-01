A partire dal 9 gennaio 2026, ogni venerdì nella casella email dei nostri abbonati (e il sabato online su tempi.it), la notizia economica più importante della settimana spiegata da Alan Patarga in termini semplici, popolari, tempisti. E niente moralismi e pauperismi da decrescita (in)felice. Perché senza libertà economica non c’è libertà. Nemmeno religiosa.

Con “La borsa e la vita” si arricchisce dunque la serie delle newsletter che Tempi offre ai suoi abbonati e che valgono da sole il prezzo dell’abbonamento. Di seguito un riepilogo (e qui il link per abbonarsi a Tempi). Se ve ne siete persa qualcuna o vi siete disiscritti e desiderate tornare a riceverle, potete modificare le preferenze attraverso l’apposito link pubblicato in fondo alle nostre email. Oppure scrivete a [email protected].

La preghiera del mattino

Rassegna stampa ragionata dal web e commentata da Lodovico Festa. Un modo veloce e intelligente per iniziare la giornata con uno sguardo approfondito sui temi del momento. Arriva tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Squalo chi legge

Newsletter settimanale di recensioni di libri, consigli per la lettura, testi da tenere sul comodino liberamente scelti dalle firme di Tempi. Più qualche stroncatura. Una indispensabile miscellanea di opere nuove, in uscita o ripescate, alcune famose, altre sconosciute o magari dimenticate, ognuna da leggere (o da cestinare) per un motivo preciso. Arriva tutti i sabati mattina via email agli abbonati. Scrivono tra gli altri Ubaldo Casotto, Emiliano Ronzoni, Carlo Simone, Andrea Venanzoni.

Casca il mondo

Appuntamento settimanale a cura di Annalisa Teggi che racconta cosa accade nell’universo dei nuovi diritti. Un bollettino dei punti rotti del mondo. Lì dove la realtà mostra il ritratto meno presentabile, le storie assurde, i casi alla deriva in cui possiamo sentire nostalgia di un canto umano non disperato. Gli abbonati la ricevono tutte le domeniche mattina.

Cinema Fortunato

I consigli e i giudizi di Simone Fortunato sui film e le serie tv da vedere (o da evitare) in sala o sulle piattaforme online. E anche qualche idea su titoli da ripescare. Tutti i giovedì pomeriggio.

E poi c’è “Lisander”