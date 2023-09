L’Azerbaigian ha iniziato a bombardare la capitale dell’Artsakh, Stepanakert, nell’ambito di quella che il ministero della Difesa di Baku chiama «attività anti-terroristiche locali» per «sopprimere le provocazioni su larga scala» degli armeni e «garantire l’uscita delle forze armate dell’Armenia dal nostro territorio», cioè dal Nagorno-Karabakh. Le forze di peacekeeping russe, così come la Turchia, sarebbero stati «avvertiti» dell’aggressione militare, che «non riguarderà obiettivi civili».

L’Azerbaigian bombarda gli armeni

Il suono delle sirene ha avvertito a partire dalle 13 (ora locale) i cittadini della capitale dell’Artsakh che i raid aerei e i bombardamenti dell’artiglieria azera erano cominciati.

L’Azerbaigian ha utilizzato come scusa per invadere nuovamente il Nagorno-Karabakh un presunto attacco armeno nella regione di Askeran, circostanza definita da Erevan come «completamente falsa. È l’Azerbaigian stesso ad aver violato il cessate il fuoco utilizzando facendo fuoco in quella direzione con mortai e armi leggere».

La chiusura del Corridoio di Lachin

L’accordo sul cessate il fuoco del novembre 2020, che aveva posto fine alla terza guerra del Nagorno-Karabakh, era già stato a più riprese violato da Baku con continue provocazioni e con la chiusura del Corridoio di Lachin il 12 dicembre 2022.

In questo modo il regime di Ilham Aliyev ha deliberatamente provocato una catastrofe umanitaria nel Nagorno-Karabakh. Dopo aver chiuso anche agli aiuti umanitari della Croce rossa internazionale l’unica strada che collega i 120 mila armeni dell’Artsakh al mondo esterno il 15 giugno, ieri per la prima volta Baku aveva permesso il passaggio di alcuni tir carichi di farina e medicine.

Da mesi Baku prepara l’invasione

Dopo aver cercato di trasformare l’Artsakh in un «campo di concentramento» e di prendere per fame gli armeni per convincerli ad abbandonare la loro terra, ora l’esercito azero ha iniziato a bombardare le città del Nagorno-Karabakh.

La mossa era stata ampiamente prevista dall’Armenia. Due settimane fa il primo ministro, Nikol Pashinyan, aveva denunciato a chiare lettere: «L’Azerbaigian ammassa truppe lungo la linea di contatto con il Nagorno-Karabakh e al confine con l’Armenia». La situazione politico-militare nella regione, aggiungeva, «sta seriamente peggiorando».

«Esplosioni dappertutto, i bambini piangono»

Secondo testimonianze raccolte dall’emittente CivilNetTv, «ci sono esplosioni dappertutto. Sentiamo il fuoco dell’artiglieria, esplosioni a catena, il rumore dei droni. Le donne e i bambini si rifugiano nei sotterranei piangendo».

Secondo Andranik Shirinyan, il rappresentante in Armenia di Freedom House, «l’Azerbaigian sta colpendo le infrastrutture delle telecomunicazioni dell’Artsakh per isolare completamente la popolazione».

