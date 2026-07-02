Il miracolo della cura nel Venezuela devastato dal terremoto

Aumenta il bilancio delle vittime e non si fermano i soccorsi. Al Venezuela colpito dal terremoto tocca stare dentro un’antitesi che ritorna in ogni calamità: da una parte l’indifferenza della forza distruttiva, dall’altra la lotta umana della cura dentro il disastro. Il Venezuela «in cerca di miracoli» L’evento sismico del 24 giugno 2026 si è concentrato in una doppia scossa: una di magnitudo 7,2, seguita circa 39 secondi dopo da una di magnitudo 7,5. Gli esperti parlano di una sequenza rara e complessa, avvenuta su faglie trascorrenti tra la placca caraibica e quella sudamericana. La zona più colpita è La Guaira; le scosse di assestamento continuano a complicare gli interventi di soccorso. Secondo l’ultimo bilancio ufficiale, le vittime sono almeno 1.943, i feriti oltre 5 mila, mentre almeno 16 mila persone sono rimaste senza casa. Nei registri online aperti dai cittadini circa 45 mila persone risultano ancora non rintracciate: un dato da maneggiare con cautela, perché non equivale a...