Sul lago di Sevan cala la sera e l’acqua si fa di metallo scuro, il colore che prendono le lame quando si raffreddano. Il Molokano ha seguito le elezioni armene, ora concluse. L’indicazione della Chiesa è stata sconfitta, e il Molokano non si ribella a un esito che non ama. Il voto resta voto, anche quando arriva dopo mesi di propaganda occidentale, e perfino cristiana, contro la Chiesa apostolica armena, bollata in fretta come putiniana. Custodire il nome dell’Artsakh, non lasciare che centoventimila profughi diventino una nota a piè di pagina, ricordare i prigionieri nelle carceri dell’Azerbaigian: sarebbe questo essere filorussi? Allora negare il genocidio di un milione e mezzo di martiri sarebbe antiputiniano e pro veritate, e chiamare pace la cancellazione di chiese, cimiteri e villaggi sarebbe Vangelo. L’Europa applaude Pashinyan e parla di sovranità, democrazia, mercati. Benedetta ogni tregua che risparmi sangue. Ma all’anima armena quali garanzie offre? Sull’Artsakh quale parol...