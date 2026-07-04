Nicaragua, Ortega si accanisce contro chi prega per la Chiesa perseguitata

Il 29 giugno scorso la polizia del regime di Daniel Ortega e Rosario Murillo ha prelevato dalla clinica, dove si trovava per un controllo medico, monsignor Juan Abelardo Mata, vescovo emerito di Estelí. Ottantenne, con un bypass coronarico, il prelato è stato trattenuto per diverse ore e condotto al centro di detenzione “El Nuevo Chipote”, noto per la reclusione dei dissidenti politici e per le testimonianze di torture. Solo nel pomeriggio è stato rilasciato e ha fatto ritorno a Tisma, nel dipartimento di Masaya. Ma già nelle ore successive sono emerse altre notizie inquietanti. Secondo il giornalista indipendente Miguel Mendoza, fonti vicine al prelato riferiscono che agenti della polizia avrebbero nuovamente fermato monsignor Mata: la sua casa a Tisma sarebbe circondata da agenti e una delle versioni è che il regime, dopo averlo inizialmente liberato, abbia cambiato idea, procedendo a un nuovo arresto. Si parla anche di un interrogatorio da parte dei media ufficiali del regime, le cu...