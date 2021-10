Se l’economia riparte, bisogna saper cogliere l’occasione offerta dalla congiuntura favorevole. Ma è tutt’altro che scontato saperlo fare. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica in occasione dell’annuale assemblea di Confcommercio: «La ripresa economica è più intensa delle attese», ha osservato Mattarella, senza censurare «la drammatica crisi causata dalla pandemia» che ha «colpito in modo particolare i settori dei servizi, dal commercio, alla ristorazione, al turismo» e le cui ferite sono ancora fresche.

La ripresa economica c'è

Uno scenario in cui non basta certo la previsione di un Pil 2020 al +6 per cento per rasserenare gli animi di una popolazione provata dal susseguirsi dei lockdown. A far ben sperare, come racconta a Tempi Marco Fortis, docente di Economia industriale e commercio estero all'Università Cattolica e direttore della Fondazione Edison, è la rinnovata competività del tessuto industriale italiano, che affonda le radici in solidi presupposti antecedenti l...