Foto Ansa

Perché i cattolici sono irrilevanti? Si è posto questa domanda Andrea Riccardi sul Corriere della Sera del 18 agosto, ma la domanda è ricorrente e si ripropone ogni volta che nel paese si profilano le elezioni politiche. Già così, però, la domanda rischia di confondere, lasciando credere che l’irrilevanza derivi da un problema politico, cioè dalla mancanza di un partito di ispirazione cristiana e non invece dal fatto che i cattolici, anche in Italia, sono diventati una minoranza e, soprattutto, non hanno la capacità culturale di incidere sulla vita pubblica della nazione.

Da studioso del movimento cattolico, Riccardi ne ricorda le tappe principali, per poi arrivare a riconoscere che «i cattolici italiani non sembrano rappresentare un interlocutore nel paese», con l’eccezione di papa Francesco. Peraltro sempre Riccardi ricorda come «la Chiesa è la più grande rete sociale nel paese». Benché minoranza, i cattolici non ne hanno assunto le caratteristiche missionarie, co...